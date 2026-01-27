Samsungは最近、次期One UI 8.5向け専用カスタマイズアプリ「Good Lock」の更新内容をオンラインで発表しました。しかし、そのなかで次期Galaxy S26 Ultraの目玉の新機能「Privacy Display（プライバシーディスプレイ）」を誤って公開してしまったことが確認されています。 ↑画面の中身は全然見えなくなる（画像提供／JCM - stock.adobe.com）。 Samsungはこれまでも、One UIの大規模アップデートにあわせてGood Lockの機能