昔からの友人でも、ライフステージの変化によって少しずつ価値観にズレが生じてしまうことってありますよね。お互いの状況が違うからこそ、無意識に言葉で傷つけ合ってしまうことも……。今回は、筆者の友人の体験談をご紹介します。 友人との分岐点 C奈とは学生時代からの仲で、お互いが結婚した後も定期的に会う親しい間柄でした。 昨年、私たちは偶然にも同時期に第一子を出産。日々の悩みや子どもの成長を共有し、