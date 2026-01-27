2026年1月28日（水）～2月8日（日）までの期間、韓国ソウルを拠点にミニマルで洗練されたアクセサリーを発信する人気ブランド【MONDAY EDITION(マンデーエディション)】が、渋谷PARCOにてポップアップストアを開催。韓国で人気のアイテムはもちろん、気になるのは日本限定もの！ 早速チェックしていきましょう。 感度の高い韓国のファッショニスタに大人気のアクセサリーブランド 【MONDAY EDITION