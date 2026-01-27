BE:FIRST 6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの2021年11月3日リリースのデビュー曲「Gifted.」のストリーミング全世界累計再生回数が自身6曲目の1億回を突破した。（レコード会社調べ）【動画】BE:FIRST「Gifted」ミュージックビデオ「Gifted.」は2021年11月3日にリリースされ、『Billboard JAPAN 総合ソング・チャート JAPAN HOT 100』での週間1位をはじめとする各種音楽チャート40冠を獲得したBE:FIRSTの