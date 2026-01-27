◆テニス▽全豪オープンテニス第１０日（２７日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）【メルボルン（オーストラリア）２７日＝吉松忠弘】オーストラリアの気象庁は、メルボルンの２７日の予報を、前日に気温最高４３度としていたが、この日、４５度に上方修正した。午後２時４５分、ついに気温は４０度の大台を突破し、４０・２度まで上昇した。すでに、午後１時半、気温は３８・４度ながら、熱ストレス指数（ＨＳＳ）