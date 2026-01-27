◆プロボクシング▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦正規王者・松本流星―同級４位・高田勇仁（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）トリプル世界戦などの発表記者会見が２７日、都内のホテルで行われ、ＷＢＡ世界ミニマム級正規王者・松本流星（２７）＝帝拳＝が同級４位・高田勇仁（ゆに、２７）＝ライオンズ＝の挑戦を受ける初防衛戦が発表された。両者は昨年９月にＷＢＡ世界同級王座決定戦