³ÚÅ·¡¦¹õÀî»ËÍÛÆâÌî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£²£·Æü¡¢ÀçÂæ»ÔÆâ¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤ÆÄ´À°¡£¡Ö¤â¤¦¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÎ¤¬½ÐÍè¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¹¤·¡¢µ¬ÄêÂÇÀÊ¡¢Á´»î¹ç½Ð¤é¤ì¤ë¶¯¤¤ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¤¤¤¤ÂÎ¤Î¾õÂÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¹õÀî¤Ïºòµ¨¡¢£¶·î°Ê¹ß¤ËÆóÎÝ¤òÃæ¿´¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£¸£³»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÇÎ¨£²³ä£¹Ê¬£¹ÎÒ¡¢£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£³£³ÂÇÅÀ¤ÈÈôÌö¤·¤¿¡£ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨£³³ä£´Ê¬£´ÎÒ¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤â