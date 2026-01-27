警察官に成り済まして現金をだまし取り、盗んだキャッシュカードで現金を引き出したとして、福岡県警は27日、詐欺と窃盗の疑いでフィリピンを拠点とする暴力団系の日本人集団「JPドラゴン」の幹部2人を逮捕した。