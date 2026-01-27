朝日放送テレビ（大阪市）は２６日夜、２３日放送のバラエティー番組「探偵！ナイトスクープ」を巡り、出演した家族にＳＮＳ上で批判が広がっている状況を受け、「深く反省している」と謝罪する声明を発表した。番組の演出によって「誤解を招く受け止めが広がっていることを重く受け止めている」としている。「６人兄妹の長男を代わって」という放送回で、日常的に家事を担う小学６年の長男の依頼に基づき、探偵役のタレントが