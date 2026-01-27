小中学生を中心にシールが大ブームとなっており、東京・原宿で26日、親子連れが大行列を作った。人気の「ボンドロ」に加え、水入りのものや「おなか」や「おしり」の感触を楽しめる最新シールも続々と登場している。集めたシールを専用帳で交換することが、友達作りのきっかけや親子の会話を生んでいるという。シール交換が仲良くなるきっかけに26日午前10時ごろ、東京・渋谷区の原宿で並ぶ多くの親子連れの姿があった。訪れた人に