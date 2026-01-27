ナチュラルフード・コーディネーターの茂木奈央美です。材料を耐熱皿に入れて調味料をかけたら、あとは電子レンジへ。火を使わず、鍋もフライパンも不要です。そのまま食卓へ出せて、洗い物も最小限。少ない手間でも割り下がしっかり染みて、ちゃんとすき焼き気分が楽しめる、おひとり様レシピをご紹介します。もちろんシェアして食べてもオッケー！【詳細】他の記事はこちら牛肉と白菜のレンジすき焼きを作るのにかかる時間約20分