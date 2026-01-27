インテリアアイテム好きや、推し活をしていると困るのがアイテムの置き場所。だんだんとスペースがなくなってきて、適当にごちゃっと置いてしまっていませんか？そこでおすすめしたいのが、セリアのディスプレイスタンド。専門店で売っていてもおかしくない高クオリティな商品を発見したので、ご紹介します♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ディスプレイスタンド 4段タイプ価格：￥110（税込）サイズ（約）：縦18cm×横1