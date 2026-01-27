ダイソー系列店の「スリーピー」で、可愛すぎるアイテムを発見しました！ミニサイズのボストンバッグ…ではなく、実はこれエコバッグが入っているんです！薄手ながら大容量のエコバッグで、毎日のお買い物に使い勝手抜群。ボストンは小物入れとしても使えて実用性も兼ね備えています。持ち歩くたびに気分が上がりますよ♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：チャーム付エコバッグ（ボストン風、RD）価格：￥550（税込）