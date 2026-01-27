巨人の投手陣が２７日、ジャイアンツ球場で続々とブルペン入りした。１番乗りは育成２位・林燦（はやし・きら）投手＝立正大）＝。堀田賢慎投手、泉圭輔投手、宮原駿介投手、育成の板東湧梧投手、松井颯投手、富田龍投手もブルペンで投球練習を行い、順調な調整ぶりを示した。巨人は２月１日に宮崎でキャンプイン。初日からのアピールに向けて、おのおのが調整を進めている。