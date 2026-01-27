前走の阪神ＪＦで１５着に敗れて、始動戦のクイーンＣ（２月１４日、東京・芝１６００メートル）に向けて調整を進めているヒズマスターピース（牝３歳、美浦・国枝栄厩舎、父スクリーンヒーロー）は、佐々木大輔騎手と新コンビを組む。同馬を管理する国枝調教師が１月２７日、明かした。赤松賞で２連勝を飾って臨んだ前走は、ハナを奪いながら後続につつかれる厳しい展開に泣き、直線で失速した。国枝師は「順調だよ。この間の