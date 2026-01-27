男子ゴルフの元世界ランキング１位で３５歳のブルックス・ケプカ（米国）が、サウジアラビアの政府系ファンドが支援する超高額ツアー「ＬＩＶゴルフ」から米ＰＧＡツアーに帰ってくる。２０２２〜２５年にメジャー大会などで優勝した選手に認められる特例措置に合意し、Ｘ（旧ツイッター）に「子どもの頃と同じように楽しみにしている」と記した。２２年に競合のＬＩＶゴルフに看板選手として加わったケプカは過去にインターネ