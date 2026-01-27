子どもたちに半導体への理解を深めてもらおうと、熊本県が八代市立昭和小学校で、22日、半導体の出前授業をしました。 5～6年生が崇城大学の助教などから身の回りで活用されている半導体について、仕組みや役割を学びました。■授業を受けた男子児童「自分でプログラミングして音が出せたことがうれしかったです」