まさに王者のオーラと言うべきか、それともレアキャラ遭遇の衝撃か。将棋界の絶対王者、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）が関西将棋会館に姿を現した際、プロ棋士たちの控室である「棋士室」に走った“戦慄”について、若手人気女流棋士が驚きの証言をした。【映像】藤井六冠が棋士室をザワつかせた叡王戦対局日話題となっているのは、ABEMAの中継に出演した佐々木海法女流初段（20）のコメントだ。番組では