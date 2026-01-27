お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が26日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。お笑いコンビ・ジャルジャルのエピソードを語った。今回は、ロングコートダディ、セルライトスパ、ニッポンの社長がゲスト。コントを磨き続けた3組の素顔に迫った。その中で大悟は、コント日本一決定戦「キングオブコント2020」王者のジャルジャルの話を口に。「コントを初めて見た時、おもろって思って。すぐ飯に