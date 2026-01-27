伝説的ロックバンド、イーグルスのギタリスト兼ボーカリストのジョー・ウォルシュ（７８）が、インフルエンザのため全米ツアーを緊急欠場した。米誌ピープルなどが２６日、報じた。ウォルシュは現地時間２４日、米ラスベガスのスフィアでの常設公演前にインフルエンザに罹患したため、コンサートを欠場した。バンドは５０年以上ぶりにウォルシュ抜きで公演を行ったという。米ローリングストーン誌によると、ドラマー兼ボーカ