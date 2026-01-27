ドジャースを率いるデーブ・ロバーツ監督（５３）に新たな?野望?が芽生えている。地元紙「カリフォルニア・ポスト」が２６日（日本時間２７日）に報じたもので、２０２８年に開催されるロサンゼルス五輪で米国代表の監督を務めることに強い意欲を示した。３月に迫ったＷＢＣへの機運が高まりつつある一方、２年後には野球が五輪競技として復活する。ドジャースを昨年までワールドシリーズ連覇に導き、今年は３連覇の偉業がかか