【モデルプレス＝2026/01/27】女優の木村文乃が1月26日、自身のInstagramを更新。秋刀魚メインの2人分の食卓を公開した。【写真】1児の母・38歳女優「器や盛り付けも綺麗」秋刀魚・玄米ごはんなどズラリ食卓◆木村文乃、秋刀魚メインの食卓公開木村は「ぶたとキャベツの春色炒め中華風 女川直送のさんま ほうれん草のおひたし トマトのナムル風 もずく酢 お豆腐とねぎのおみそ汁 寝かせ玄米ごはん」と献立を記し、綺麗に盛り付けら