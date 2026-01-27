デビュー2000日を迎えたTREASUREが、ファンへのサプライズプレゼントを公開した。1月27日、所属事務所YGエンターテインメントは公式SNSを通じて「TREASURE - ‘BETTER THAN ME’ SPECIAL FILM」を公開した。【写真】アサヒ、日本の街並みに溶け込む姿が“エモすぎる”『BETTER THAN ME』はTREASUREの3rdミニアルバム『LOVE PULSE』のラストトラックで、今回公開されたスペシャルフィルムには、メンバーの温かな魅力が余すところな