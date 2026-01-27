──12月期の業績見通しを売上高は前年実績のクリアがみえており、トータルで悪い年ではなかった、何とか踏ん張れたと感じている。しかし、利益面では原価上昇に対して価格改定が必ずしも十分な水準に達しておらず、状況は引き続き厳しいと思っている。──しょうゆ部門の状況は家庭用は、折からの「米騒動」の影響というか、価格高騰でパスタやパンに需要が移ると、しょうゆも厳しいという印象を受けた一年だ。その中で「鮮度生活