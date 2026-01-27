メ～テレ（名古屋テレビ） 第51回衆議院議員選挙が27日公示され、東海3県で合わせて102人が立候補しました。（27日午前11時50分現在） 愛知・岐阜・三重のそれぞれの県庁では、午前8時半から立候補の受け付けが始まりました。 これまでに愛知県は16の選挙区で68人、岐阜県は5つの選挙区で20人、三重県は4つの選挙区で14人が届け出ています。 このうち愛知県一宮市と岩倉市が選挙区の愛知10区には、届け出順に自民党