味噌らーめん専門店「麺場 田所商店」は、2026年2月1日（日）より、期間限定商品「新潟味噌らーめん」の販売を開始する。【写真】期間限定「新潟味噌らーめん」の画像をすべて見る「麺場 田所商店」は、“味噌を主役にした一杯”を提供する味噌らーめん専門店。北海道・信州・九州など日本各地の味噌を使い分け、地域ごとの味わいを楽しめる多彩なメニューを用意。現在、全国に約200店舗を展開し、味噌文化の魅力を世界へ発信して