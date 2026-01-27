【1/100 Anvil F8C Lightning （塗装済完成品Ver.）】 8月 発売予定 価格：30,800円 コトブキヤは、星環重工の塗装済完成品トイ「1/100 Anvil F8C Lightning （塗装済完成品Ver.）」を8月に発売する。価格は30,800円。 本商品はSFゲーム「Star Citizen」に登場する戦闘機「F8C Lightning」を1/100スケール塗装済完成品として立体化したもの。 シャープ