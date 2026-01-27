２４日、十三陵風景区で撮影したトキハシゲリ。（北京＝新華社配信／郭連友）【新華社北京1月27日】中国北京市昌平区の十三陵風景区で24日、トキハシゲリの姿をカメラが捉えた。２４日、十三陵風景区で撮影したトキハシゲリ。（北京＝新華社配信／郭連友）２４日、十三陵風景区で撮影したトキハシゲリ。（北京＝新華社配信／郭連友）２４日、十三陵風景区で撮影したトキハシゲリ。（北京＝新華社配信／郭連友）２４日、十三陵風