「ゲームへの貢献」をテーマにインディーゲーム情報を発信し、これまで累計3100タイトル以上を紹介、全世界で累計1億を超える視聴回数を獲得してきたライブ配信番組「INDIE Live Expo」。その最新回が2026年4月25日（土）に決定したことが発表されました。「INDIE Live Expo 2026.4.25」のタイトルで開催される次回は、100タイトル以上のインディーゲームを一気に紹介する「INDIE Waves」、注目タイトルの最新情報を重点的に紹介す