テレビアニメ「クレヨンしんちゃん」の公式スピンオフとして話題を集めた「野原ひろし 昼メシの流儀」が、DVD化されることが分かりました。発表したバンダイナムコフィルムワークスによると、発売日は1月28日です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】本作は、2025年10月から12月にかけてBS朝日で放送されたアニメで、主人公はおなじみ野原家の大黒柱・野原ひろし。しんちゃんの父としてではなく、「働くサラリ