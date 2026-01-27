All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月6日に回答のあった、東京都在住56歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィール 年齢・性別：56歳女性同居家族構成：本人、配偶者（56歳）、子ども（22歳）居住地：東京都住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）雇用形態：派遣・契約社員世帯年収：本人220万円、配偶者560万円現預金：800万円リスク資産：1930万円「現預金の預け