ソフトバンクのカーター・スチュワート・ジュニアが27日、筑後のファーム施設でトレーニングを行った。2024年には9勝を上げたが、昨季は春季キャンプ中に左腹直筋を痛め、1軍登板なしに終わった。25日に来日し、筑後でトレーニング。昨年末からブルペン投球を再開していることを明かした。「向こうでブルペンも投げてきましたし、あとはバッター立たせて、少しずつ実戦に近づいていく段階だと思います。元気な状態でキャンプ