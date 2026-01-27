衆議院選挙は1月27日に公示されました。静岡県内8つの選挙区には、これまでに26人が立候補の届け出を済ませました。 【写真を見る】衆議院選挙公示 静岡県内8小選挙区に26人立候補届け出 2月8日投開票 各選挙区の顔触れは 静岡1区です。これまでに立候補したのは、届け出順に ▼共産党の新人、鈴木節子さん ▼国民民主党の新人、柴田将平さん ▼自民党の前職、上川陽子さん の3人です。 静岡2区は届け出順に ▼中道改革