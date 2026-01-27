札幌東急REIホテル（北海道・札幌市中央区）は、2月21日から4月20日までの期間、土・日・月曜日限定で「推し色スイーツブッフェ」を開催する。【写真】ぷっくりハート型がかわいいケーキ「モン・クール」同イベントは、参加体験型のスイーツブッフェ。自由な組み合わせで“推し”への愛を表現できる「スイーツブッフェ形式」となっている。テーマカラーは全9色（赤・黄・青・オレンジ・ピンク・黒・紫・緑・白）。推し色に染め