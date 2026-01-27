東京都水道局は26日、公式サイトに「節水のお願い」を掲載した。【画像】東京都水道局が呼びかけ…「現状、都民の皆さまへの給水の影響はありませんが」（全文）「小河内貯水池（奥多摩湖）の貯水状況と節水のお願いについて」と題し、情報を更新。「現在、小河内貯水池（奥多摩湖）の貯水量が、平年に比べて大幅に低くなっており、平成に入って以降、最低を記録した8,600万m3を下回りました」と説明した。公式Xでも投稿し