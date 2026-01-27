衆議院選挙が1月27日に公示され、新潟県内5つの小選挙区にこれまでに19人が立候補しています。19人の顔ぶれを紹介します。(届け出順) ■新潟1区 西村 智奈美 候補(59)中道・前内山 航 候補(44)自民・新小池 幸夫 候補(53)参政・新伊藤 和成 候補(47)維新・新中村 岳夫 候補(50)共産・新 【中道・西村智奈美候補】「総選挙を通して裏金問題にきっちりとけじめをつけさせていただきたいと私は思っている」【自民・内山