独立プロ野球チームの火の国サラマンダーズは、新たに加入する熊本県出身3選手を含む新体制を発表しました。 【写真を見る】火の国サラマンダーズ「日本一奪還へ」新体制発表熊本出身3人含む14人新加入 今シーズンも引き続き指揮を執る小斉祐輔（※祐は旧字体）監督のもと、新たに14人の選手を迎えた火の国サラマンダーズ。チームの「成長」と一人ひとりの「輝き」の意味を込めたスロ