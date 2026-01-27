ヤンキースは26日（日本時間27日）、FAとなっていたコディ・ベリンジャー外野手（30）と5年の再契約を結んだと正式発表した。米メディアによると、総額1億6250万ドル（約257億2000万円）で2027年、28年シーズン終了後のオプトアウト（契約破棄）条項が含まれているという。ベリンジャーは2013年のMLBドラフト4巡目（全体124位）でドジャースから指名され、17年にメジャーデビューし、同年の新人王を獲得。19年には打率・305、4