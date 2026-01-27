火災があった高崎市立寺尾小の給食室＝27日午後0時10分、群馬県高崎市27日午前10時半ごろ、群馬県高崎市寺尾町の市立寺尾小で「給食室から火が出ている」と119番があった。高崎署によると、避難時に児童6人が気分の悪さを訴え救急搬送されたが、全員軽症という。既に火は消し止められ、署が出火原因を調べる。現場はJR高崎駅から南に約2キロの田畑が混在する住宅地。