EXILE AKIRA（44）青柳翔（40）SWAY（39）吉野北人（28）藤原樹（28）平沼紀久（49）が27日、「HiGH＆LOW 10th ANNIVERSARY YEAR」の26年ラインアップ発表会見を都内で行った。EXILE一族総出演の総合エンターテインメントプロジェクト「HiGH＆LOW」が15年10月にスタートして10周年。これまでに連続ドラマを4本制作。映画7本の累計興行収入89億円、動員621万人超のヒット。さらに音楽、コミック、ライブ、ゲームなどのメディア融合