スシローは1月28日から、「天下の魚市場 豊洲×スシロー」フェアを開催する。「すしに真っすぐ! 」を掲げるスシローは、もともとカウンター寿司店から始まったこともあり、素材へのこだわりが強い。しかしさらにこのフェアでは豊洲の目利き人が厳選した素材を使った寿司や、市場内の行列店の職人技を活かした寿司を破格で提供。都内で行われた試食会に一足先に参加してきた。期間は2月15日までだが、完売次第終了とのこと……急げ!