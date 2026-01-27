昨年７月に結婚を発表したモデルでタレントの藤井サチが、撮影ショットをアップした。自身のインスタグラムで「あと２日！＃写真集＃雨のちサチ＃スタイルブック」と２８日に発売される初のフォト＆スタイルブックについてコメント。撮影に臨む様子を動画で掲載し、黒のジャケットでクールな表情を見せた。抜群のスタイルにフォロワーは「綺麗すぎる」「かっこいい」「クールビューティですね」「見惚（ほ）れてた」「