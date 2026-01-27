第51回衆議院選挙が1月27日に公示され、12日間の選挙戦がスタートした。衆議院選挙・公示日の第一声〈2026年1月27日午前 兵庫県内〉※画像を加工しています政権選択の意味を持つ衆議院選挙。投開票は2月8日で、1月23日の解散から16日間の決戦期間は、戦後最短。自民と日本維新の会の連立与党に対し、立憲民主と公明の衆議院議員で結成した中道改革連合などが挑む構図となっている。今回の衆議院選挙は、 中道改革連合に参加