レゲエ界のレジェンドでジャマイカ人ドラマーのスライ・ダンバーさんが２６日（日本時間２７日）に死去した。米メディアが報じた。７３歳だった。報道によると、妻のテルマさんがジャマイカの新聞「グリーナー」に対し、月曜日の朝にダンバー氏が反応がないのを発見したと語ったという。死因については明らかにしていない。本名ローウェル・フィルモア・“スライ”・ダンバーさんは１９５２年５月１０日、ジャマイカのキング