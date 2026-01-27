巨人の堀田賢慎投手が２７日、ジャイアンツ球場で自主練習を行い、湯浅大内野手の打撃投手を約１５分間務めた。その後はブルペン入りし、小林誠司捕手を相手に投球。「ナイスボール！」と声が挙がり、順調な調整ぶりを示した。２０１９年のドラフト１位右腕は昨季、１軍で８試合に登板して０勝１敗、防御率５・２４。今季の巻き返しを期して、オフは大勢投手に弟子入りして練習を積んだ。