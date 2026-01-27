国民民主党公認で、衆院大阪7区から立候補を予定していた新人の今井優里氏が2026年1月26日夜、自身のXを更新し、「出馬を取りやめる」ことを発表した。今井氏「現時点で、詳細のご説明ができる状態になるかは不明」今井氏は大阪府出身で、京都大医学部人間健康科学科を卒業。2000年生まれの25歳で、会社員をしながら、会社を経営している。大学在学時からモデルとしても活動し、ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏が出演する経済ニ