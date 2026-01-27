【気象庁発表】木曜･金曜に強い寒気南下 気象庁は２７日（火）午前１０時発表の「週間天気予報解説資料」の中で、 「２９⽇（木）から３０⽇（金）は、強い寒気が南下するため北⽇本から⻄⽇本にかけての⽇本海側を中⼼に『⼤雪』となるおそれがあり、寒気の程度によっては『警報級の⼤雪』となる可能性がある。」と発表しました。 雪のシミュレーションによる