「29日から警報級の大雪のおそれ」 気象庁によると、29日ごろから再び冬型の気圧配置が強まり、北⽇本から⻄⽇本にかけての⽇本海側を中⼼に⼤雪となるおそれがあり、寒気の程度によっては警報級の⼤雪となる可能性があります。 では、日本海側を中心に雪が続くほか、は、東京、埼玉、神奈川、千葉など関東や愛知付近でも雪が予想されています。30日には大阪など近畿でも、1日には鹿