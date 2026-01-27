甘くておいしいかぶが出回る季節。いつもの和風もいいけれど、今日はちょっと気分を変えて洋風に。実はかぶは、ビタミンCを含む冬にうれしい野菜。葉まで使えば、鉄やカルシウムもとれて栄養面も大満足です。にんにくとオリーブオイルの香りをまとわせて、ピリッと仕上げるペペロンチーノにすれば、手軽なのに食卓がぐっと華やぎます。『かぶのペペロンチーノ』のレシピ材料（2人分）かぶ……2個（約150g） かぶの葉……70g にんに