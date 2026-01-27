経営改革の主役は「人」 デジタル時代のイノベーションをどう進めていくか─―。 「デジタル時代のイノベーションを牽引するのも人ですし、経営改革をやるのも人ですし、社会運営のデジタル化を進めるのも人」と話すのは政策研究大学院大学学長の大田弘子さん（元経済財政担当大臣）。 長年、日本の成長戦略づくりに携わってきた大田さんは、「日本経済を強くするには、やはり構造改革は避けて通